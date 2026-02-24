كتبت- آية محمد:

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة إي آند مصر، بهدف إنشاء مختبرات متطورة للاتصالات السلكية واللاسلكية تحتوي على جميع تكنولوجيات التليفون المحمول "2G/4G/5G"، وذلك لربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك بحضور رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم شركة إي آند مصر بتزويد فروع الأكاديمية الأربعة بالقاهرة والإسكندرية وجنوب الوادي بالمعدات والتجهيزات اللازمة لإنشاء وتشغيل مختبرات الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما يضمن إتاحة بنية تعليمية وتدريبية متطورة لقطاع واسع من الطلاب، ويسهم في توحيد مستوى التدريب العملي على أحدث تقنيات الاتصالات داخل مختلف مقرات الأكاديمية.

وأكد هندي أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد نموذجا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، وهو النموذج الذي تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيزه لدفع التقدم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن نهج العمل داخل القطاع يتميز بكونه يرتكز على التنسيق والتعاون بين مختلف الشركاء، لافتا إلى التعاون بين الوزارة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في عدد من المبادرات والمحافل المحلية والدولية التي تستهدف تنمية المهارات الرقمية لطلاب المدارس والجامعات، فضلا عن التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة والابتكار والإبداع.

وأضاف هندي أن شركة إي آند مصر تعد شريكا أساسيا في مجال البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمات الاتصالات، إلى جانب التعاون المكثف في مجال مشروعات التحول الرقمي.

وأوضح أن هذا التعاون يحقق الربط بين الخبرات الأكاديمية والخبرات العملية داخل المعامل على النحو الذي يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، وقادرة على المنافسة في وظائف المستقبل.