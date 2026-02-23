إعلان

وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة هيميلي الصينية إقامة مصنعا باستثمارات 100 مليون دولار في مصر

كتب : منال المصري

12:53 م 23/02/2026 تعديل في 01:07 م

الدكتور محمد فريد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أريان كاي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 'هيميلي الصينية العاملة فى مجال صناعة الاطارات، خطط المجموعة لـ تأسيس مصنعا جديدا في مصر لإنتاج قوالب الإطارات والمكونات الصناعية، ليكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير للأسواق العالمية، بحضور تريسي ليو مديرة التسويق بالشركة.

وقد استعرض اللقاء ملامح المشروع الجديد للمجموعة بالسوق المصري لإنشاء خط إنتاج متطور لقوالب الإطارات، وذلك باستثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 100 مليون دولار كمرحلة أولي، ويقام على مساحة 100 ألف متر مربع، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما بين 1000 إلى 2000 فرصة عمل جديدة، مع الاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية المستدامة والصديقة للبيئة التي تمتلكها الشركة.

ويستهدف المخطط الزمني للمشروع التأسيس الرسمي خلال النصف الأول من عام 2026، ليكون مركزاً استراتيجياً للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط، أوروبا، والأمريكتين، إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلي مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المغذية لقطاع السيارات.

واكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمجموعة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي وإنهاء الإجراءات، مع المتابعة المستمرة لتيسير تنفيذ المشروع، لاسيما في ظل التوسعات الصناعية الكبرى التي تشهدها الدولة حالياً، وهو ما يعزز من تكامل سلاسل القيمة الصناعية.

وأوضح فريد أن المناقشات شملت فرص تعميق سلاسل الإمداد وزيادة التكامل الصناعي المحلي، خاصة في مجالات طاقة الرياح والهندسة البحرية، بما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

وأكد أريان كاي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 'هيميلي الصينية العاملة فى مجال صناعة الاطارات أن الشركة تسعى من خلال مشروعها في مصر إلى إنشاء قاعدة صناعية تخدم الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف كاي أن الشركة تضم نحو أكثر من 30 ألف موظف حول العالم، وتمتلك شبكة فروع في الولايات المتحدة وتايلاند والمجر والهند والبرازيل وفيتنام والمكسيك وكمبوديا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مجموعة هيميلي الصينية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منحة التموين الجديدة.. كيف تتأكد من استحقاقك وأماكن الصرف والسلع المتاحة؟
أخبار المحافظات

منحة التموين الجديدة.. كيف تتأكد من استحقاقك وأماكن الصرف والسلع المتاحة؟
بعد تعرضها لانتقادات..رحمة محسن تعلق على مشهد لها مع العوضي في"علي كلاي"
دراما و تليفزيون

بعد تعرضها لانتقادات..رحمة محسن تعلق على مشهد لها مع العوضي في"علي كلاي"

منها حكم تذوق الطعام.. 4 أحكام تهم المرأة في رمضان
جنة الصائم

منها حكم تذوق الطعام.. 4 أحكام تهم المرأة في رمضان

الأفضل منذ 2014.. جواز السفر المصري يقفز 5 مراكز عالميًا
شئون عربية و دولية

الأفضل منذ 2014.. جواز السفر المصري يقفز 5 مراكز عالميًا
بالرقم القومي.. كيف تستعلم عن الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
اقتصاد

بالرقم القومي.. كيف تستعلم عن الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"