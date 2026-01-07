"المشاط" تهنئ البابا تواضروس الثاني وجموع المصريين بعيد الميلاد المجيد

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بقداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة.

وتقدمت الدكتورة رانيا المشاط، لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجموع المصريين، بالتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعية الله أن يعيد علينا المناسبات السعيدة دائماً بالخير والبركات وأن ينعم بلدنا الحبيب مصر دائمًا بالأمن والأمان والاستقرار.