إعلان

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق

كتب : آية محمد

10:33 ص 07/01/2026

أسعار مواد البناء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7-1-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36122.8 جنيه، بزيادة 223.41 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37384.05 جنيه، بزيادة 68.54 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3941.3 جنيه، بتراجع 155.53 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار مواد البناء الأسمنت أسعار الحديد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
حوادث وقضايا

51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء
اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء

النائب عاطف مغاوري: يجب تعديل قانون الإيجار القديم (فيديو)
أخبار مصر

النائب عاطف مغاوري: يجب تعديل قانون الإيجار القديم (فيديو)
عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
مسؤول باتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف حسام حسن عن مباريات كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

مسؤول باتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف حسام حسن عن مباريات كأس الأمم الأفريقية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح