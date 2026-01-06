إعلان

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتب : آية محمد

01:30 م 06/01/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 6-1-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب بيانات شعبة الذهب.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3980 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5117 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5970 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6822 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 47760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68220 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 212164 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 341100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.07% إلى نحو 4450 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء
