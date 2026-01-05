إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والذهب وانخفاض الزيت

كتب : آية محمد

01:46 م 05/01/2026

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والفلفل، خلال تعاملات اليوم الاثنين 5-1-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، والزيت، والسكر، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين بالأسواق

ارتفاع الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض المكرونة.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

انخفاض أسعار الزيت والسكر والدقيق بالأسواق اليوم

أول رد فعل بعد فنزويلا.. قفزة في سعر الذهب اليوم بمنتصف التعاملات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

