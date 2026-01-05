خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والذهب وانخفاض الزيت

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والفلفل، خلال تعاملات اليوم الاثنين 5-1-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، والزيت، والسكر، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

