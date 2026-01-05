دانة غاز تتسلم 50 مليون دولار من عملياتها في مصر

أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، تسلمها دفعة نقدية جديدة بقيمة 50 مليون دولار، من عملياتها في مصر، في خطوة تسهم في خفض المديونيات المستحقة للشركة ودعم برنامجها الاستثماري الجاري في السوق المصرية.

وبحسب الموقع الرسمي لشركة دانة غاز، فإن الدفعة النقدية الجديدة تدعم مواصلة برنامج الحفر الحالي الذي تنفذه الشركة في إطار اتفاقية توحيد عقود الامتياز المبرمة مع الحكومة المصرية، والتي جرى توقيعها رسميًا في ديسمبر 2024، وأسهمت في دمج امتيازات الشركة بمصر، وتحسين الشروط المالية، وتوفير مساحات إضافية لعمليات الحفر الاستكشافية، بما يعزز خطط التوسع في أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

وأوضحت الشركة أنها نجحت خلال عام 2025 في حفر أربعة آبار، من بينها الاكتشاف الأخير في بئر شمال البسنت - 1، والذي تقدر احتياطاته القابلة للاستخراج بنحو 15 مليار قدم مكعبة من الغاز، مشيرة إلى أن هذه الآبار أسهمت في إضافة نحو 18 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الإنتاج، إلى جانب زيادة ملموسة في حجم الاحتياطيات.

وأضافت دانة غاز أنها تخطط لحفر سبعة آبار إضافية خلال عام 2026، على أن يبدأ حفر البئر الاستكشافي التالي "دافوديل" خلال شهر يناير الجاري، في إطار استكمال مراحل البرنامج الاستثماري المتفق عليه.

وبالتوازي مع أعمال الحفر، أنجزت الشركة برنامج إعادة إكمال وصيانة لثلاثة آبار، أسهم في إضافة 9 ملايين قدم مكعبة قياسية يوميًا من الإنتاج، مع استمرار عمليات التقييم حاليًا لتحديد آبار أخرى مرشحة لأعمال إعادة إكمال إضافية خلال عام 2026.

وبذلك، أسهمت برامج الحفر وإعادة إكمال الآبار مجتمعة في إضافة نحو 30 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الإنتاج الجديد، إلى جانب إضافة ما يقرب من 36 مليار قدم مكعبة من الاحتياطيات.

وفي هذا السياق، أعرب ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، عن تقديره لوزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مؤكدًا أن انتظام سداد الدفعات المالية يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان التنفيذ الناجح لبرنامج الحفر، ودعم التوسع في الاستثمارات.

وأشار هول إلى أن البرنامج الاستثماري للشركة لا يقتصر أثره على تعزيز أنشطة دانة غاز في مصر، بل يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة إمدادات الغاز المحلية، والحد من الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن النتائج المحققة حتى الآن تعكس نجاح البرنامج وفاعليته.

وتخطط دانة غاز لتنفيذ برنامجها الاستثماري بما يشمل الانتهاء من حفر 11 بئرًا بحلول نهاية عام 2026، وهو ما يتوقع أن يسهم في تحقيق وفورات تتجاوز مليار دولار للاقتصاد المصري، من خلال إحلال الغاز الطبيعي المحلي محل الغاز الطبيعي المسال والمازوت المستوردين.