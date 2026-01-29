انخفضت أسعار الزيت، والعدس، واللحوم، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الخميس 29-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الجبن الأبيض، والجبن الرومي، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.8 جنيه، بتراجع 43 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.88 جنيه، بتراجع 43 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.4 جنيه، بزيادة 78 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 90.57 جنيه، بتراجع 1.89 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.58 جنيه، بزيادة 1.41 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.71 جنيه، بزيادة 44 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 58.54 جنيه، بتراجع 7.35 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.37 جنيه، بتراجع 4 قروش.

لتر زيت الذرة: 107.89 جنيه، بتراجع 75 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 401.24 جنيه، بتراجع 6.22 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 97.97 جنيه، بتراجع جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.84 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 50.88 جنيه، بتراجع 2.33 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 133.68 جنيه، بزيادة 4.78 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 279.75 جنيه، بزيادة 2.58 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.13 جنيه، بزيادة 84 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 101.84 جنيه، بتراجع 60 قرشًا.