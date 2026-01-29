إعلان

ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي مع مخاوف قصف إيران

كتب : مصراوي

07:48 ص 29/01/2026

أسعار النفط

وكالات

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي اليوم الخميس، مع تصاعد المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تشن هجوما عسكريا على إيران، أحد أكبر منتجي النفط في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات من المنطقة.

بحلول الساعة 0216 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا، أو 0.73%، لتصل إلى 68.9 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا، أو 0.92% إلى 63.79 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين بنحو 5% منذ 26 يناير، وبلغا أعلى مستوى لهما منذ 29 سبتمبر.

وترتفع الأسعار مع زيادة الضغط الذي يمارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران لإنهاء برنامجها النووي وذلك بتهديدات بشن ضربات عسكرية وبوصول سفن حربية أمريكية إلى المنطقة.

وإيران هي رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بإنتاج يبلغ 3.2 مليون برميل يوميا.

وقال محللون في سيتي في مذكرة: "أدى احتمال تعرض إيران للقصف إلى تصاعد العلاوة الجيوسياسية لأسعار النفط 3 إلى 4 دولارات "للبرميل".

وأضافوا أن المزيد من التصعيد الجيوسياسي قد يدفع أسعار برنت للارتفاع إلى 72 دولارا للبرميل.

وتلقت الأسعار دعما أيضا من الانخفاض غير المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط هبطت 2.3 مليون برميل إلى 423.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يناير، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بارتفاع 1.8 مليون برميل.

وقالت لين تران محللة السوق لدى إكس.إس دوت كوم: "يشير هذا التطور إلى أن التوازن بين العرض والطلب على المدى القصير قد تقلص، مما يعكس الطلب المستمر على التكرير ومحدودية البراميل المتاحة للسوق".

وبشكل عام، قال محللو سيتي إن أسعار النفط قد تظل مرتفعة بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والقيود الأمريكية على مشتريات النفط الروسي واستمرار الصين في الشراء حتى مع دخول الأسواق العام الجديد متوقعة فائضا كبيرا في الإمدادات، وفقا للغد.

