ارتفاع كميات نقل المواد البترولية إلى 101.3 مليون طن خلال عام

كتب : دينا خالد

02:46 م 27/01/2026

ارتفاع كميات نقل المواد البترولية إلى 101.3 مليون

كتبت- دينا خالد:

ارتفع إجمالي الكميات المنقولة بواسطة وسائل نقل المواد البترولية 101.3 مليون طن متري بتكلفة نقل 52 مليار جنيه عام 2024/2025، مقابل 100.8 مليون طن متري بتكلفة نقل 46 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 0.5%.

وبحسب النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعي في مصر عام 2024/2025، بلغ إجمالي الكميات المنقولة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 289 ألف طن متري عام 2024/2025، مقابل 370 ألف طن متري عام 2023/2024 بنسبة انخفاض قدرها 21.9%.

وبلغت الكميات المنقولة باللواري 26.6 مليون طن متري عام 2024/2025، مقابل 26.4 مليون طن متري عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 0.8%.

وبلغ عدد خطوط أنابيب البترول الرئيسية 88 خطًا بإجمالي أطوال 6.3 ألف كم عام 2024/2025.

وسجل إجمالي الكميات المنقولة من المواد البترولية متضمنة (المنتجات البترولية، الخام، المتكثفات، البوتاجاز) بواسطة خطوط أنابيب البترول 64.5 مليون طن متري عام 2024/2025، مقابل 62.7 مليون طن متري عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 2.7%.

وبلغت الكميات المنقولة من الزيت الخام والمنتجات البترولية بالناقلات الساحلية المستأجرة 9.8 مليون طن متري عام 2024/2025، مقابل 11.2 مليون طن متري عام 2023/2024 بنسبة انخفاض قدرها 13%.

وبلغت الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي 60 مليار متر مكعب، منها 59.5 مليار متر مكعب للسوق المحلي بنسبة 99.2%، و0.5 مليار متر مكعب للتصدير بنسبة 0.8%، بتكلفة نقل 4.8 مليار جنيه عام 2024/2025، مقابل 64.4 مليار متر مكعب بتكلفة نقل 3.2 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة انخفاض قدرها 7%.

بلغ متوسط نصيب الفرد من استهلاك الغاز الطبيعي 0.5 متر مكعب/يوم عام 2024/2025.

إعلان

إعلان

