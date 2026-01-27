كتبت- دينا خالد:

قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، ورئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قطاع الأسمنت هو القطاع الأكثر ربحية خلال 2025، حيث ارتفعت إيرادات بعض الشركات بنسبة 300%.

وأرجع جنينة، ذلك إلى عاملان هما ارتفاع الطلب المحلي بشكل كبير والطلب على التصدير ايضا على الرغم من تراجع الصادرات بشكل طفيف خلال 2025.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لشركة تيتان مصر للأسمنت بالتعاون مع شركة الأهلى فاروس، لمناقشة واقع قطاع الأسمنت فى مصر.

وأضاف جنينة، أن صادرات قطاع الأسمنت المصري سجلت خلال 2025 نحو 18.6 مليون طن مقابل 19.8 مليون طن خلال عام 2024.

وأشار جنينة، إلى أن صادرات قطاع الأسمنت خلال عام 2025 وصلت إلى نحو مليار دولار، وهو ما أدى إلى ارتفاع ربحية الشركات إلى أرقام قياسية.

ويعمل في قطاع الأسمنت في مصر نحو 22 مصنع بطاقة إنتاجية 85 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن مصر بها 7 شركات عالمية بإنتاج نحو 60% من الطاقة الإنتاجية للسوق.

وأضاف جنينة، أن أسعار الأسمنت مستقرة منذ شهر مايو 2025، متوقعا استمرار هذا الاستقرار خلال 2026 ثم يتبع ذلك انخفاض طفيف.

وأوضح جنينة، أن قطاع الأسمنت من أكثر القطاعات استهلاكا للطاقة، حيث يستهلك إنتاج طن من الأسمنت نحو 3 مليون وحدة حرارية من الغاز، أو 150 طن من الفحم، أو طن مازوت، أو 110 كيلو وات من الكهرباء.

وأشار جنينة، إلى أن أغلب المصانع المصرية تعتمد على الفحم، مشيرا إلى أن مصر تستورد نحو 6 مليون طن سنويا، بقيمة 700 مليون دولار.

وأضاف جنينة، أن نصف واردتنا من الفحم من الولايات المتحدة الأمريكية ونصف الآخر من روسيا ودول أخرى.

وتابع جنينة، أن قطاع الأسمنت يستهلك نحو 3% من الكهرباء الموجودة في مصر.