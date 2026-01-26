إعلان

هل هناك عملة بديلة للدولار؟ بطرس غالي يجيب

كتب : أحمد الخطيب

03:32 م 26/01/2026

يوسف بطرس غالي

قال يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إن الدولار قد لا يظل إلى الأبد العملة الأولى عالميًا، لكنه شدد على أنه لا توجد في الوقت الحالي عملة قادرة أن تحل محله كعملة احتياطي دولي.

وأوضح غالي، خلال مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، أن اليورو يتمتع بدرجة عالية من الثقة، لكنه يفتقد لأدوات مالية موحدة، إذ لا يوجد سند أوروبي موحد، وإنما سندات لدول منفردة مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا، ما يجعل سوق السندات الأوروبية أقل عمقًا مقارنة بالسوق الأمريكية.

وأشار غالي، إلى أن اليوان الصيني لا يزال يفتقد للثقة اللازمة كعملة احتياطي، بسبب غموض الإطار القانوني المحيط به، وعدم وضوح قواعد تسعيره ومدى تدخل الدولة في تحديد قيمته، وهو ما يثير مخاوف المستثمرين والبنوك المركزية.

وأكد غالي على أن الدولار، رغم تراجعه وفقدان جزء من الثقة فيه، سيظل العملة الاحتياطية الرئيسية عالميًا في الوقت الراهن، لغياب بديل جاهز قادر على شغل هذا الدور.

بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره

يوسف بطرس غالي يرفض مبادلة الديون بأصول الدولة

