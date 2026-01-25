إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع وحيدا بختام جلسة اليوم

كتب : مصراوي

03:18 م 25/01/2026

البورصة المصرية

كتبت- ميريت نادي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.85% عند مستوى 46857 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.52%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 154 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 77.7 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 76.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.90% عند مستوى 46462 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

البورصة المصرية EGX 30 تعاملات المستثمرين المستثمرين المصريين

