إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

كتبت- ميريت نادي:

12:46 م 24/01/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات السبت 24-1-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 عند 4453 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 نحو 5725 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6680 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 7634 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 53440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76340 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 237417 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 381700 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.04% إلى نحو 4987 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب اليوم ارتفاع سعر الذهب ذهب الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من البنك الذي يقدم أعلى سعر عائد على الشهادات؟
أخبار البنوك

من البنك الذي يقدم أعلى سعر عائد على الشهادات؟
دفاع رمضان صبحي: القضية اتخذت مسارًا يفوق حجمها واللاعب تم حبسه ضريبة الشهرة
حوادث وقضايا

دفاع رمضان صبحي: القضية اتخذت مسارًا يفوق حجمها واللاعب تم حبسه ضريبة الشهرة
وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه
حوادث وقضايا

وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه
رمضان 2026.. محمد رجب يروج لمسلسله الجديد "قطر صغنطوط"
زووم

رمضان 2026.. محمد رجب يروج لمسلسله الجديد "قطر صغنطوط"
10 أشخاص تسببوا في إيقاف قيد الزمالك
رياضة محلية

10 أشخاص تسببوا في إيقاف قيد الزمالك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام