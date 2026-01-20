ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، محققًا قمة قياسية جديدة، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 20-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

وحققت أسعار الذهب عيار 21 مكاسب بنحو 185 جنيهًا في يومين؛ حيث سجل الجرام نحو 6170 جنيهًا ببداية تعاملات أمس الاثنين، وواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم ليسجل 6355 جنيهًا بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4236 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5447 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6355 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7262 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 50840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 72620 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 225848 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 363100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.43% إلى نحو 4737 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.