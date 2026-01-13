كتبت- دينا خالد:

ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 4.58 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2025 مقابل 4.52 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 1.1% حيث بلغت 4.17 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2025 مقابل 4.22 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: منتجات البترول بنسبة 29.6%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 22.2%، فواكه طازجة بنسبة 13.4%، البترول الخام بنسبة 53.7%.

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2025 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها: الملابس الجاهزة بنسبة 9.2%، والعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 34.8%، واللأسمدة بنسبة 6.6%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 11.7.

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 0.18% حيث بلغت 8.75 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2025 مقابل 8.74 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها، الغاز الطبيعي بنسبة 72.9%، ذرة بنسبة 27.6%، سيارات ركوب بنسبة 58.0%، فول صويا بنسبة 14.0%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2025 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: منتجات البترول بنسبة 15.0%، قمح بنسبة 8.4%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 16.4%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 22.7%.