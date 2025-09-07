إعمار تكشف تفاصيل مشروع البحر الأحمر: 900 مليار جنيه استثمارات متوقعة

كتبت- أمنية عاصم:

كشفت شركة إعمار مصر تفاصيل مشروعها الضخم في البحر الأحمر مراسي ريد ايديشن، وقالت في إفصاح للبورصة المصرية اليوم إن الاستثمارات المتوقعة في المشروع تبلغ 900 مليار جنيه.

وقالت الشركة في الإفصاح أنه بالإشارة إلى الأخبار المتداولة مؤخرًا في بعض المواقع الإلكترونية بتاريخ 6/ 9/ 2025 والمتعلقة بتطوير مشروعها في منطقة البحر الأحمر، تؤكد الشركة أن هذه الأخبار تتعلق بنفس المشروع الذي سبق الإفصاح عنه من جانب الشركة على شاشة البورصة.

وأشارت الشركة، إلى أن المشروع يقام على مساحة قدرها 2,426 فدانا، باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 900 مليار جنيه.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، أوضحت الشركة، أنه بتاريخ 11/2/2025، تم الإفصاح بموجب نشر ملخص قرارات مجلس الإدارة بشأن توقيع شركة سكاى تاور للتطوير العقاري التي تساهم فيها شركة إعمار مصر للتنمية على عقد شراكة استراتيجية مع شركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية لتطوير مشروع سياحي متكامل في البحر الأحمر.

وتابع الإفصاح، أنه بتاريخ 16/6/2025، قامت الشركة كذلك بالإفصاح عن ذات المشروع ردًا على استفسار البورصة بخصوص الأخبار المتداولة آنذاك في السوق.

مشروع مراسي ريد اديشن هو منتجع سياحي وعقاري يقع في في خليج سوما – سوما باي، والذي يبعد حوالي ٤٥ كيلومترًا فقط عن مطار الغردقة الدولي. وتتميز هذه المنطقة بكونها شبه جزيرة تحيط بها المياه من عدة جوانب، وتُعد من أبرز وجهات الغوص والاستجمام في مصر، لما تتمتع به من شواطئ ذهبية، مياه فيروزية، وشعاب مرجانية نادرة.

ويضم مشروع مراسي البحر الأحمر إنشاء عدد كبير من الفنادق، تصل لـ12 فندقًا بشكل أولي، بين فنادق مباشرة على البحر وأخرى متوسطة وعائلية.

كما يضم المشروع، عددًا من الشواطئ المميزة والتي تعتمد على لاجونز سياحية وفيلات مطلة على المياه، إلى جانب مساكن الواجهة البحرية التي تتمتع بشواطئ خاصة وإطلالات بانورامية.