كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 15 جنيهًا، ببداية تعاملات الخميس 4-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3226 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4148 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4840 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 5531 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 38720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55310 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 172014 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 276550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.90 % إلى نحو 3527 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.