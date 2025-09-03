إعلان

انخفاض اللحوم .. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

12:05 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

أسعار السلع الأساسية

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الفول، والزيت، والعدس، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.03 جنيه، بتراجع 31 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.23 جنيه، بتراجع 1.35 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.03 جنيه، بتراجع 74 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 90.73 جنيه، بتراجع جنيهين.

كيلو السكر المعبأ: 35.81 جنيه، بتراجع 89 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.68 جنيه، بتراجع 46 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 65.9 جنيه، بتراجع 1.08 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.55 جنيه، بتراجع 5 قروش.

لتر زيت الذرة: 108.52 جنيه، بتراجع 1.53 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 396.6 جنيه، بتراجع 4.23 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.93 جنيه، بتراجع 3.03 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.7 جنيه، بتراجع 14 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 51.48 جنيه، بتراجع 71 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 134.78 جنيه، بتراجع 5.41 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 274.91 جنيه، بتراجع جنيهين.

كيلو اللبن السائب: 31.84 جنيه، بتراجع 46 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 99.99 جنيه، بتراجع 16 قرشًا.

أسعار السلع الأساسية الأسواق اليوم انخفاض اللحوم أسعار الفول الزيت العدس اللحوم الدواجن تعاملات اليوم
