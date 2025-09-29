سعر الذهب في مصر يقفز لأعلى قمة تاريخية له بمنتصف تعاملات اليوم

قفز سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 65 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 29-9-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، ليصل إلى أعلى قمة تاريخية له، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3416 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4392 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5125 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5857 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 41000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 58570 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 182152 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 292000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.42 % إلى نحو 3813 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.