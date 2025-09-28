محمد فريد: إجمالي التمويلات يقفز 37% إلى 773 مليار جنيه خلال 7 أشهر

أعلن محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي) سجل ارتفاعًا بنسبة 37% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2025، ليصل إلى 773 مليار جنيه، مقارنة بـ 534 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

جاء ذلك خلال لقاء عقده فريد مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، بحضور مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، لعرض آخر تطورات سوق المال المصري.

وأوضح فريد أن توزيع إجمالي التمويلات جاء على النحو التالي:

إصدارات الأسهم: بلغت 431 مليار جنيه حتى نهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 324 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024.

عقود التأجير التمويلي: سجلت 92.1 مليار جنيه، مقابل 64.3 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم: وصلت إلى 53.4 مليار جنيه، مقارنة بـ18.3 مليار جنيه.

تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: بلغ 58 مليار جنيه، مقابل 51 مليار جنيه.

التمويل الاستهلاكي: سجل نحو 47.4 مليار جنيه، مقارنة بـ29.3 مليار جنيه.

الأوراق المخصمة: حققت 67.8 مليار جنيه، مقابل 34.2 مليار جنيه.

التمويل العقاري: بلغ 23.1 مليار جنيه، مقارنة بـ12.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد رئيس الهيئة أن هذه الأرقام تعكس النشاط المتنامي في قطاع التمويل غير المصرفي، والدور المتصاعد للهيئة في دعم الاقتصاد الوطني عبر أدوات تمويل متنوعة.