سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

01:01 م 28/09/2025

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات الأحد 28-9-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3386 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4354 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5080 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5805 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 40640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 58050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 180535 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 290250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.28 % إلى نحو 3759 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب عيار 14 عيار 18 الذهب

فيديو قد يعجبك:



الثانوية العامة

المزيد

