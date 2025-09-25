إعلان

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- آية محمد:

10:16 ص 25/09/2025

أسعار الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37046.49 جنيه، بتراجع 131.85 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39020.38 جنيه، بتراجع 175.46 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3957.29 جنيه، بتراجع 9.66 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الحديد أسعار الأسمنت سعر طن الحديد سعر طن الأسمنت أسعار الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة: ترامب يقدم خطة لإنهاء الحرب في غزة بدعم عربي.. فما أبرز بنودها؟