كتبت- منال المصري:

واصل أحمد كجوك وزير المالية، حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين من خلال مشاركته فى فعاليات ملتقى الأعمال المصري الألماني ٢٠٢٥، الذي تنظمه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة يومى الخميس والجمعة المقبلين بميونيخ وفرانكفورت.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن هذه الخطوة الجديدة تأتي على طريق «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال، بما يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا بمزيد من فرص التعاون الثنائى بين البلدين.

واستعرض كجوك، جهود تحفيز الاستثمار بالتسهيلات الضريبية والسياسات المالية الداعمة للإنتاج والتصدير والترويج للفرص الاستثمارية المصرية الواعدة والجاذبة للشركات الألمانية فى القطاعات التنموية ذات الأولوية، كما سيعقد عددًا من اللقاءات مع المسئولين وممثلى الشركات الألمانية.

ومن المقرر أن يستعرض الوزير الجهود المشتركة والمستمرة بين وزارتى المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لتحسين بيئة الاستثمار وخفض زمن وتكلفة التجارة ومساندة الأنشطة التصديرية، إضافة إلى الخطط المستقبلية لاستمرار تحسين تنافسية الاقتصاد المصرى وتبسيط الإجراءات وخفض التكاليف على مجتمع الأعمال.

ومن المقرر أن يناقش الوزير، فى حوار مفتوح النتائج الجيدة والمتوازنة للأداء المالى والاقتصادى عن العام المالى الماضى والتى تحققت نتيجة لتجاوب القطاع الخاص مع مبادرات الحكومة.

وتأتي مشاركة ممثلى الحكومة المصرية بملتقى الأعمال المصري الألماني في ظل جهود الدولة المستمرة والداعمة لتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يُعزز مسار التنمية الشاملة والمستدامة.