ارتفاع الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
كتب : آية محمد
أسعار الأسماك اليوم
كتبت- آية محمد:
انخفضت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23-9-2025، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 77 و81 جنيهًا، بتراجع جنيهين.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 90 و180 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 60 و260 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.