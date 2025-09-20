الإحصاء: 137 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة



كتبت- دينا خالد:

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة وصل إلى 137 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 316.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024

جاء ذلك تزامنا مع استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت الموافق 20/9/2025 بقصر الاتحادية، ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، لدعم التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بين البلدين.

وبلغت قيمــة الصادرات المصرية لسنغافورة 12.2 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 11 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بحسب بيان اليوم السبت.

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من سنغافورة 124.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 305.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

وجاءت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى سنغافورة خلال النصف الأول من عام 2025

1. خضروات وفواكه بقيمة 8.4 مليون دولار .

2. ملابس جاهزة بقيمة مليون دولار.

3. مجموعات سلعية أخرى بقيمة 2.8 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من سنغافورة خلال النصف الأول من عام 2025

1. كاكاو ومحضراته بقيمة 23.6 مليون دولار.

2. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 15.6 مليون دولار.

3. الات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 14.7 مليون دولار.

4. أجهزة للبصريات والسينما وأجزاؤها بقيمة 13.7 مليون دولار.

5. منتجات الصيدلة بقيمة 10.6 مليون دولار.

وقد بلغت قيمة الاستثمارات السنغافوريه في مصر 210.3 مليون دولار خلال النصف الاول من العام المالي 2024/2025 مقابل 205.3 مليون دولار خلال نفس الفتره من العام المالي 2023 /2024، بينما بلغت الاستثمارات المصريه في سنغافوره 21.6 مليون دولار خلال النصف الاول من العام المالي 2024/2025 مقابل 30.9 مليون دولار خلال نفس الفتره من العام المالي 2023/2024

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في سنغافورة 30.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 23.6 مليون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات السنغافوريين العاملين بمصر حوالى مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 108.1 مليـــون نسمـــة خلال سبتمبر 2025 ، بينمـــا سجــــل عــدد سكان سنغافورة 5.9 مليون نسمة خلال نفس الفترة .