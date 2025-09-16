البترول: انطلاق الدراسة بأول دبلومة لإدارة سلامة العمليات في مصر

كتبت- دينا كرم:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة ميثانكس مصر، ومركز خدمات الهندسة والعلوم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، انطلاق الدراسة للدفعة الأولى من الدبلومة الجديدة المتخصصة في إدارة سلامة العمليات، وهي الأولى من نوعها في مصر .

ووفق بيان الوزارة اليوم، تهدف الدبلومة إلى بناء الكفاءات الأساسية التي يحتاجها المتخصصون في القطاع لإدارة المخاطر وتعزيز مستويات السلامة.

وتضم الدفعة الأولى 32 متخصصًا من مختلف شركات البترول والغاز والبتروكيماويات، وعلى مدار أربعة أشهر سيشارك الملتحقون في برنامج متكامل يجمع بين الجلسات الحضورية والتدريب عبر الإنترنت، ويتناول موضوعات رئيسية تشمل أساسيات سلامة العمليات، تحديد المخاطر وتقييمها، قيادة سلامة العمليات، السلامة في التصميم والهندسة، الاستجابة للطوارئ، التحقيق في الحوادث، والامتثال للوائح التنظيمية وإجراءات التدقيق والمراجعة.

وقال يس محمد، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على أنشطة البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، إن إطلاق الدفعة الأولى من دبلومة إدارة سلامة العمليات في مصر يمثل خطوة مهمة في الرؤية الاستراتيجية للوزارة نحو ترسيخ معايير السلامة وتعزيز التميز التشغيلي على مستوى القطاع.

وأضاف: “من خلال التعاون مع ميثانكس مصر والجامعة الأمريكية، نعمل على بناء كوادر قائمة على المعرفة وقادرة على دمج مفهوم السلامة في جميع جوانب عملياتنا".

وأكد محمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، أن انطلاق أول دفعة من الدبلومة يعد محطة مهمة في تطوير التعاون مع الوزارة ليشمل بناء قدرات العاملين على مستوى القطاع بأكمله، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الشركة المستمر بتعزيز سلامة العمليات وتمكين الكوادر المستقبلية في القطاع بالأدوات والمعرفة اللازمة لضمان عمليات آمنة ومستدامة.

وأوضح لطفي جعفر، عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن إطلاق الدبلومة بالتعاون بين الجامعة ووزارة البترول وميثانكس يستهدف تطوير الخبرات المهنية في مجال سلامة العمليات. وأكد أن هذا التعاون يعكس التزام الأطراف الثلاثة بدعم قطاع البترول والغاز في مصر من خلال تدريب متطور يعزز السلامة، والتميز التشغيلي، والنمو المستدام.

وشهد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في مايو الماضي توقيع بروتوكول التعاون الخاص بإطلاق الدبلومة، وذلك بالشراكة بين الوزارة وشركة ميثانكس مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة.