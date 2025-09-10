إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 10 سبتمبر 2025

03:44 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

سعر الذهب

كتبت- آية محمد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 5581 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5621 جنيهًا

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4918 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4215 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 39344 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي البورصات العالمية
