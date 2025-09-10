كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار المكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025، بينما ارتفعت أسعار السمك البلطي، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 78 و82 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و120 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 80 و220 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.