انخفاض الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:27 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار المكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025، بينما ارتفعت أسعار السمك البلطي، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 78 و82 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و120 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 80 و220 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبو سوق العبور
