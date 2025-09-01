كتبت- دينا كرم:

استعرض حجاج ربيع، رئيس شركة أنابيب البترول، أهم المشروعات المنفذة للشركة ومنها الانتهاء من نظام المراقبة والتحكم الآلي والكشف المبكر عن أي تسريب في الخطوط (سكادا)، بما يدعم حماية الخطوط من التعديات والسرقات، وكذلك حزمة المشروعات المنفذة لإحلال وتجديد ورفع كفاءة خطوط نقل المنتجات البترولية، على مستوى الجمهورية والتي كان من أهم أهدافها تأمين إمدادات الوقود اللازمة لمحطات الكهرباء المستهلك الرئيسي حيث بلغت تكلفة هذه المشروعات نحو 3.3 مليار جنيه .

وأوضح موقف ما يجرى تنفيذه من مشروعات للمساهمة في تعظيم الاستفادة من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وفي مقدمتها مشروع محطة تخزين الخام والمنتجات البترولية بالسخنة، وخط نقل المنتجات البترولية إلى ميناء الحمراء البترولي بالعلمين من مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية.

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة برئاسة كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وأوضح كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تمتلك رؤية واضحة لتطوير وتعظيم الاستفادة من شركة أنابيب البترول باعتبارها إحدى القلاع العريقة في صناعة البترول المصرية، والمسئولة عن إدارة وتشغيل شبكات نقل وتوزيع إمدادات البترول ومنتجاته بين مختلف أرجاء مصر .

وأشار بدوي إلى أهمية دور الشركة في تعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة بما تمتلكه من قدرات لنقل الخام من منطقة الأحمر إلى البحر المتوسط وتخزينه.

وأشار بدوي بما يقدمه العاملون بشركة أنابيب البترول في كافة مواقعها من جهود لتنفيذ مشروعات توسعة خطوط الشبكة لتأمين تدفق وضخ إمدادات الوقود للمواطنين وقطاعات الاستهلاك المختلفة .

وشدد الوزير على أهمية الالتزام بضوابط السلامة والصحة المهنية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على العاملين في كافة مواقع الشركة.

كما أكد على أن حماية شبكة خطوط نقل البترول تمثل أولوية قصوى، حفاظاً على السلامة العامة ومنع أي مخاطر قد تنجم عن التعديات أو أعمال الحفر العشوائي في حرم الخطوط .