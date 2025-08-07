إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل رقمًا قياسيًا جديدا بنهاية آخر جلسة تداول بالأسبوع

03:35 م الخميس 07 أغسطس 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.93 % عند مستوى 35809 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس ليحقق مستوى قياسيًا جديدًا بنهاية آخر جلسة تداولات في الأسبوع الحالي.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.71 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.74 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 39.92 مليون جنيه، بينما بلغت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 29.37 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 10.55 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.64% عند مستوى 35480 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة المستثمرين المصريين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم