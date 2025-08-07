كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.93 % عند مستوى 35809 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس ليحقق مستوى قياسيًا جديدًا بنهاية آخر جلسة تداولات في الأسبوع الحالي.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.71 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.74 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 39.92 مليون جنيه، بينما بلغت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 29.37 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 10.55 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.64% عند مستوى 35480 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.