كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول تعاملات مساء الأربعاء 5-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3057 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3930 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 بنحو 4585 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5240 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 36680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52400 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162964 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 262 ألف جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.42% بنحو 3367 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.