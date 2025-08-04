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وزير الاتصالات يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ويدعو المواطنين للمشاركة

03:26 م الإثنين 04 أغسطس 2025

وزير الاتصالات يدلي بصوته

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كتبت- آية محمد:

أدلى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، في لجنة المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة.

وأكد طلعت حرصه على أداء واجبه الدستوري والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ؛ مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ المصري يعد مؤسسة عريقة ذات إسهامات وضاءة في منتهى الأهمية والقيمة في تاريخ مصر السياسي والديموقراطي طوال أكثر من قرن من الزمان.

ودعا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المواطنين للإدلاء بصوتهم في هذه الانتخابات لكي يكون المجلس القادم معبرًا عن إرادة المواطنين في إطار استكمال المسيرة الديموقراطية وإثراء الحياة السياسية.

وأضاف طلعت تطلعه إلى التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس الشيوخ فور اكتمال تشكيله في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما له من أهمية في استکمال منظومة التشريعات وبما يُسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، مشيدًا بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس الشيوخ في دورته الماضية.

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عمرو طلعت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 لجنة المدرسة المصرية اليابانية مدينة الشيخ زايد
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