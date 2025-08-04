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تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

12:56 م الإثنين 04 أغسطس 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين 4-8-2025، عند نفس مستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3060 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3934 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4590 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5245 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 36720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52450 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163119 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 262250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.10 % إلى نحو 3360 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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