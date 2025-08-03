كتبت- أمنية عاصم:

أطلقت البورصة المصرية اليوم الأحد رسميا المؤشر الجديد للشركة ذات التقلبات السعرية الأقل من بين الشركات الأكثر سيولة تحت اسم "EGX35-LV".

وفتح المؤشر الجديد على تراجع هامشي بنحو 0.23% بمستهل أول جلسة منذ تدشينه ليسجل EGX35-LV مستوي 3713 نقطة، حيث بلغ أعلى مستوى عند 3721 نفطة بينما أقل مستوى عند 3709 نقطة.

وكانت البورصة، أعلنت عن إطلاق مؤشرها الجديد تحت اسم "EGX35-LV" إعتباراً من أول أغسطس 2025، والذى يضم 35 شركة ذات التقلبات السعرية الأقل من بين الشركات الأكثر سيولة وتتنوع تلك الشركات بين 13 قطاع، أبرزهم البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى )، والمصرية للاتصالات، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية، وايديتا للصناعات الغذائية، وسيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وغيرهم.