كتبت- منال المصري:

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا موسعًا بهدف إعداد الخطة التنفيذية لاستكمال عمليات التكامل بين الجهات المعنية ووضع الأطر الفنية والتنظيمية اللازمة لتسجيل المواليد والوفيات للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وجاء الاجتماع بحضور ممثلي وزارات الصحة والسكان، والخارجية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفق بيان الوزارة اليوم.

وفي هذا الإطار؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن منظومة تسجيل المواليد والوفيات للمصريين المقيمين بالخارج تهدف إلى تحقيق التكامل في إدارة الهوية السكانية القومية، وتعزيز قدرات الدولة في التخطيط ورسم السياسات المستقبلية.

وأوضحت «المشاط»، أن المنظومة القومية لتسجيل المواليد والوفيات تأتي في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في دعم المشروعات القومية الاستراتيجية الصحية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أن المنظومة نجحت في تحقيق نقلة نوعية في مجال حوكمة وإدارة الهوية السكانية القومية.

وأكدت أن تلك المنظومة المتكاملة تعد خطوة رائدة نحو تعزيز منظومة التخطيط الصحي في مصر، مشددة على أن البيانات الدقيقة والمترابطة تمثل الركيزة الأساسية لأي تخطيط فاعل، لذا يتم العمل على توجيه الاستثمارات لتطوير أنظمة البنية المعلوماتية في القطاع الصحي.

وفي مقدمتها منظومة تسجيل المواليد والوفيات والتطعيمات، والتي توفر نموذجًا متكاملًا لبناء نظام معلومات صحي موحد يعتمد على بيانات موثوقة، بما يُعزز من قدرة الدولة على تنفيذ سياسات قائمة على الأدلة، وتقليص الفجوات التنموية بين المناطق الجغرافية المختلفة.

بالإضافة إلى تحسين استهداف المناطق ذات الأولوية لضمان التوزيع العادل والشامل للموارد، مشيرة إلى أن كل تلك الجهود تأتي في إطار تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030" وأجندة التنمية المستدامة.