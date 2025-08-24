كتبت- آية محمد:

وقعت اورنچ مصر شراكة مع "إنجاز للمدفوعات"، إحدى أهم شركات التكنولوجيا المالية في السعودية لتقديم خدمة تحويل الأموال من السعودية إلى مصر.

وتضمنت الشراكة مزايا استثنائية للعملاء حيث توفر عرضا حصريا يتيح إعفاء المرسل من أي رسوم عند التحويل من منصة او فروع "إنجاز" إلى محفظة "اورنچ كاش"، في حين تمنح اورنچ كاش مستلم الحوالة كاش باك بقيمة 500 جنيه عند إتمام عملية الاستلام بنجاح.

وتغطي انجاز السعودية عبر شبكة تضم أكثر من 140 فرعاً، وتجمع بين الحضور الميداني القوي والخدمات الرقمية المبتكرة.

وتأتي الشراكة في إطار توسع محفظة "اورنچ كاش" في توفير خدمات الحوالات المالية الدولية، من الأردن والكويت والإمارات وقطر وعُمان، ودورها الحيوي في دعم خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي، عبر تسهيل استلام الأموال من الخارج بسهولة وأمان.

وتوفر خدمة الحوالات الدولية عبر "اورنچ كاش" تجربة رقمية متكاملة وآمنة، تتيح استلام الأموال فوريًا من الخارج مباشرة إلى المحفظة الإلكترونية، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو اتخاذ أي إجراءات إضافية.

وبمجرد تسلم الأموال على المحفظة سيتمكن عميل "اورنچ كاش" من استخدامها في جميع العمليات المتاحة سواء الشراء، أو الدفع، أو سداد الفواتير، أو السحب النقدي.

قال أحمد العبد، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر، إن هذا التعاون يحفز استخدام القنوات الرقمية ويعزز تجربة المستخدمين.