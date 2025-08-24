إعلان

ارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

11:39 ص الأحد 24 أغسطس 2025

أسعار الأسماك اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الكابوريا، والجمبري والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الأحد 24-8-2025، بينما انخضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 77 و81 جنيهًا، بتراجع جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 120 و220 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه، بزيادة 20 جنيهًا.

أسعار الأسماك الجمبري المأكولات البحرية سوق العبور
