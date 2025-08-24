

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بحلول التعاملات المسائية السبت 23-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24-8-2025 وهي كالآتي:



- سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5234 جنيهًا.

- سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 4580 جنيهًا.

- سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 3926 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36,640 جنيهًا.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.99 % إلى نحو 3371 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.