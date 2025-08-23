قبل انتهاء الشهر.. كيف تسجل قراءة عداد الغاز الكترونيًا؟

كتبت- دينا كرم:



مع اقتراب نهاية الشهر قد يعاني البعض من مشكلة في سداد فاتورة الغاز، وذلك في حالة عدم مرور محصل الشركة لقراءة العداد أو تحصيل الفاتورة، ولتفادي هذه المشكلة وفرت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" وإحدى شركات قطاع البترول، العديد من الطرق لتسجيل القراءات ودفع الفواتير بكل سهولة، بدون الحاجة إلى المحصل عبر الإنترنت.

وفي هذا التقرير يرصد "مصراوي" الطرق التي يمكنك من خلالها تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيًا، بالإضافة لطرق سداد الفاتورة:



يمكنك تسجيل قراءة عداد الغاز حتى يوم 27 أغسطس من خلال عدة طرق منها:



الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد



التسجيل من خلال إبلاغ المنطقة التابعة لها.



اتصالك بالخط الساخن 17169 من أي محمول أو خط أرضي.



خدمة العملاء من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي من محمول 5727 وأرضي 09000727.



ولإرسال شكاوى خاصة بالقراءة من على البريد الالكترونى للشركة.



ولإدخال قراءة عداد الغاز من المنزل على الموقع الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:



- ادخل إلى الصفحة الرئيسية عبر موقع شركة بتروتريد



- اختار خدمات الشركة من القائمة الرئيسية



- اختر إدخال قراءة الغاز



- ادخل رقم المشترك المكون من 16 رقم - ثم اضغط اعرض.



- وفي صفحة إدخال القراءة ادخل فى القراءة الحالية أرقام الظل الاسود فقط - ثم اضغط تحديث القراءة.



ويمكنك سداد الفاتورة من يوم 1 حتي نهاية الشهر عبر الطرق الآتية:



- من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد.



- من خلال المحافظ الإلكترونية.



- من خلال المواقع الإلكترونية مثل فوري وجوميا.



- من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (POS) مثل فوري وضامن وآمان ومصاري.



- من خلال مكاتب البريد المصري، حيث يمكنك التوجه إلى أقرب مكتب بريد ودفع الفاتورة بكل سهولة.



