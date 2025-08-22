ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
كتبت- آية محمد:
ارتفعت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الجمعة 22-8-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 78 و82 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و145 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 100 و220 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيه.
