الأخضر يكسو مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

03:47 م الأحد 17 أغسطس 2025

البورصة المصرية

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.11 % عند مستوى 35972 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.75 %، وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.72 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 24.7 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 26.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.78 %عند مستوى 35576 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

البورصة المصرية مؤشرات البورصة تعاملات المستثمرين EGX 30
