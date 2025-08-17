كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.11 % عند مستوى 35972 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.75 %، وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.72 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 24.7 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 26.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.78 %عند مستوى 35576 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.