البترول: ضبط 633 ألف لتر سولار وبنزين بالمنيا قبل تهريبها

كتبت- دينا كرم:

كشفت حملات الرقابة الدورية الموسعة خلال الأسبوع الأول من أغسطس والتي قامت بها اللجنة المركزية بهيئة البترول للرقابة على التداول، عن عملية تهريب ضخمة لمنتج السولار بإحدى محطات الوقود في محافظة المنيا بكميات تقدر بنحو 633 ألف لتر من السولار والبنزين، و بقيمة 19 مليون جنيه .

ووفق بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال حملات الرقابة الدورية الموسعة خلال الأسبوع الأول من أغسطس والتي قامت بها اللجنة المركزية بالهيئة للرقابة على التداول.في إطار المتابعة المستمرة لضبط سوق توزيع المنتجات البترولية محليا والتصدي لأي مخالفات أو تلاعب، والتي اسفرت عن ضبط مجموعة من المخالفات تنوعت بين عمليات تهريب وتلاعب وبيع بالسوق السوداء وإهمال تطبيق اشتراطات الأمان بمنافذ التوزيع.

وأضاف البيان أنه تم ضبط سيارة نقل بذات المحافظة تقوم بتجميع السولار من محطات الوقود وبيعه بالسوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط أحد المواطنين في القاهرة بحوزته كميات من البنزين مجهول المصدر معبأة في زجاجات معدة للبيع للجمهور، وتبين بعد الفحص عدم مطابقتها للمواصفات واحتوائها علي شوائب.

وضبطت الحملة مخزن زيوت بسوهاج يحتوي على 1273 عبوة وجركن زيت مجهولة المصدر وبدون أي مستندات تثبت مصدرها أو جودتها.

وخلال التفتيش على أحد مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بالسويس، رصدت اللجان مخالفات جسيمة أبرزها عدم إجراء الاختبارات اللازمة على الأسطوانات الفارغة قبل التعبئة، ووجود أسطوانات تالفة معدة للتعبئة، حيث تم إلزام مسؤولي التشغيل بتجنيبها وتشغيل أحواض الاختبارات على الفور، مع مخاطبة الشركة المسئولة لسرعة تلافي ذلك وضمان وصول أسطوانات آمنة للمواطنين.

وأضافت الوزارة أنه تم رصد مخالفات تتعلق باشتراطات الأمان في 5 مخازن لتوزيع أسطوانات البوتاجاز داخل الكتلة السكنية بالإسكندرية من بينها نقص وسائل الإطفاء وعدم مطابقة التوصيلات وشبكة التبريد للمواصفات، وتم إلزام الشركات المسئولة بسرعة معالجة هذه المخالفات للتشغيل الآمن.

وتابعت أنه تم رصد مخالفات خلال أعمال المراجعة والتفتيش على 11 محطة وقود بمحافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا، أبرزها تشغيل محطة لازالت تحت التطوير في عتاقة بالسويس ودون استيفاء اشتراطات الأمان، وتم إقرار غلقها لحين الانتهاء من التطوير ، ومحاسبة المسئول عن ذلك .

وأضافت أنه تم ضبط محطة في المنيا في حالة فنية سيئة و تستخدم طلمبات ومسدسات سولار غير مطابقة، إحداها يبدأ عدادها بالعمل بمجرد تحريكه قبل التموين .

كما تم رصد مخالفات فى 6 محطات أخرى بعدة محافظات تتضمن نقص أدوات الإطفاء ووجود توصيلات كهربائية عشوائية، حيث تم إلزام شركات التسويق المشغلة للمحطات بإزالتها و استيفاء اشتراطات السلامة.

أشارت أنه استجابة لشكاوى المواطنين تم فحص شكوى مواطن بشأن محطة بالقاهرة، ومعاينتها ومراجعة كاميرات المراقبة وإعداد تقرير بالنتائج.

وأوضحت أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر أمنية ضد المتورطين بوقائع التهريب والتلاعب والبيع في السوق السوداء وإحالتها للنيابة العامة .

لم تقتصر جهود اللجنة على رصد المخالفات، بل شملت مراجعة النظم التشغيلية والرقابية بغرف الوقود المركزية بشركات التسويق، للتأكد من متابعة حركة السيارات الصهريجية عبر منظومة GPS، ومراجعة أرصدة المحطات بنظام ATG، وشحن الكميات وتسجيلها بمنظومة التداول الإلكترونية.

وتابعت أنه فيما يتعلق بالنماذج الإيجابية لتقديم الخدمة يٌشار إلى أن جولات المتابعة شملت 4 محطات وقود بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، أظهرت التزاما كاملا بمعايير التشغيل واشتراطاته، و مستوى متميز في المظهر العام وحسن معاملة الجمهور.