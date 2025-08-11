إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط من مستواه القياسي بمنتصف الجلسة لأول مرة منذ أسبوع

12:59 م الإثنين 11 أغسطس 2025

البورصة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 من مستواه القياسي بشكل مفاجئ خلال منتصف جلسة اليوم ليكسر موجة صعودة امتدت على مدار أسبوع.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.58 % عند مستوى 35899 نقطة، بمنتصف جلسة اليوم الاثنين بعد أن وصل إلى مستوى قياسي صباح اليوم عند 36218 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.60 %، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.58 %.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.84 % عند مستوى 36109 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هجوم إسرائيلي على محمد صلاح بعد تعليقه على استشهاد "بيليه فلسطين"
من الشهر القادم.. زيادة جديدة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء -تفاصيل
تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن