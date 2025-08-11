كتبت- أمنية عاصم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 من مستواه القياسي بشكل مفاجئ خلال منتصف جلسة اليوم ليكسر موجة صعودة امتدت على مدار أسبوع.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.58 % عند مستوى 35899 نقطة، بمنتصف جلسة اليوم الاثنين بعد أن وصل إلى مستوى قياسي صباح اليوم عند 36218 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.60 %، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.58 %.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.84 % عند مستوى 36109 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.