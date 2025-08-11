سعر الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بأكثر من 1% خلال التعاملات الصباحية اليوم

كتبت- منال المصري:

انخفض سعر الذهب عالميا بشكل مفاجئ بنحو 1.1% خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 3.36 ألف دولار للأونصة وفق بيانات بلومبرج.

وجاء تراجع أسعار الذهب بعد أن أكدت أمريكا أمس أن تداول أنباء باتجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على سبائك الذهب وزن كيلو جرام ليس لها أساس من الصحة.

قبل نفي أمريكا أمس انتاب سوق الذهب حالة من الاضطرابات على المستوى العالمي وارتفع الذهب في العقود الآجلة إلى مستوى قياسي بسبب اتجاه فرض ترامب رسوم جمركية على السبائك.