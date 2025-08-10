وزير البترول يشهد توقيع اتفاق لتمويل مشروع إنتاج الصودا آش ومشتقاتها

كتبت- دينا كرم:

شهد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بمدينة العلمين الجديدة، توقيع اتفاقية مبادئ لتمويل مشروع الشركة المصرية للصودا آش، أحد مشروعات الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، بين الشركة وتحالف جهات التمويل الوطنية والإقليمية، وبحضور تحالف البنك الأهلي المصري والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم" المستشار المالي للمشروع.

ووفق بيان الوزارة اليوم، يستهدف المشروع إنتاج 600 ألف طن سنوياً من الصودا آش ومشتقاتها بالمنطقة الصناعية في العلمين الجديدة.

وقام بالتوقيع عن الشركة المصرية للصودا أش شاهر رضا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مع تحالف التمويل الذى ضم بنوك قطر الوطنى، التجارى الدولى، العربى الأفريقى الدولى، الكويت الوطنى، القاهرة، تنمية الصادرات المصرية، نكست ، وبلغت الحزمة التمويلية للمشروع حوالي 490 مليون دولار .

وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة واستراتيجية عمل الوزارة لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال إنتاج الصودا آش ومشتقاتها كأحد أهم أدوات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة وتلبية احتياجات السوق المحلية، وخفض فاتورة الاستيراد من هذه المنتجات الحيوية .

وأشار بدوي إلى استعداد الوزارة والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لتقديم كافة أوجه الدعم للإسراع في تنفيذ المشروع وفقاً للبرامج الزمنية المخططة، مع العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الجهود لتجاوز أي تحديات قد تواجه التنفيذ.

وأضاف بدوي أن المشروع سيسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات الكيماوية المصرية التي تستخدم فيها هذه المادة، وفتح آفاق جديدة للتصدير، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ، حيث يعتبر المشروع نقلة نوعية نحو توطين تكنولوجيا صناعة الصودا آش في مصر وبما يحقق التوسع في جميع القطاعات الصناعية التي يدخل فيها منتج الصودا آش مثل صناعات الزجاج والمنظفات والورق، والصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية.