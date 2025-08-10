كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة سيرا للتعليم اليوم أنها نجحت في التوسع بخدماتها في منطقة البحر الأحمر عبر الدخول في قطاع المدارس الدولية لأول مرة منذ تأسيسها في هذه المنطقة، وذلك عبر الاستحواذ على حصة 51% في المدرسة الفرنسية الدولية بالغردقة.

وبحسب الإفصاح المرسل اليوم للبورصة، سوف تحتفظ الدكتورة بشرى الشرقاوي، مؤسس والمساهم الحالي للمدرسة، بالحصة المتبقية والتي تقدر بنحو 49% أن تواصل الشرقاوي لعب دورها الحيوي في مواصلة تطوير المدرسة في المستقبل.

وتابعت الشركة، أنه اعتبارًا من سبتمبر المقبل، سوف تقوم المدرسة بتقديم قسم خاص باللغة الألمانية تحت العلامة التجارية مدرسة ساكسوني الدولية" وذلك لأول مرة في مدينة الغردقة، علما بأن معدل التسجيل بالقسم الجديد بلغ 160 طالب موزعين ما بين الحضانة وحتى الفصل الثاني عشر.

وكما تخطط الشركة لإطلاق المنهج الأمريكي في المستقبل القريب، وهي الخطوة التي تعكس نجاح النموذج الفريد متعدد المناهج الذي تتبناه الشركة بالإضافة إلى الطلب المتزايد على المناهج التعليمية الدولية في مدينة الغردقة.