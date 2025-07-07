طريقة سداد رسوم الهواتف عبر تطبيق "تليفوني" ووسائل الدفع المتاحة

كتبت- آية محمد:

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إضافة وسائل دفع جديدة عبر تطبيق "تليفوني"، في خطوة تهدف إلى تسهيل تسجيل وسداد الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف المحمول، وتحسين تجربة المستخدم.

وكانت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأت في تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج منذ بداية العام الجاري، بنسبة 38.5% من إجمالي قيمة الهاتف، بهدف التصدي لمحاولات التهريب وحماية الصناعة المصرية.

وقد دشن تنظيم الاتصالات تطبيق "تليفوني" مجانًا، الذي يتيح الاستعلام عن وجود رسوم جمركية غير مسددة على الهاتف ومعرفة المبالغ المستحقة والسداد من خلاله.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات سداد الرسوم الجمركية عبر تطبيق "تليفوني" وطرق الدفع:

خطوات سداد الرسوم عبر تطبيق "تليفوني":

1- تحميل تطبيق "تليفوني"، عبر متجر"Google Play" للأندرويد، أو "App Store" للآيفون.

2- تسجيل البيانات الشخصية لإنشاء حساب على التطبيق "مثل جواز السفر ورقم الهاتف المحمول".

3- اختيار خدمة "سداد رسوم جهاز".

4- إدخال رقم "IMEI" الخاص بالجهاز المراد تسجيله.

5- اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

طرق الدفع المتاحة:

1- الكروت البنكية لجميع البنوك.

2- الدفع المباشر من خلال فروع بعض البنوك "البنك الأهلي المصري، والمصرف المتحد، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات".

3- شبكة "خدماتي".

4- المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات.

5- كارت "ميزة".

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