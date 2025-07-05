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وزيرة التضامن توجه بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي اليوم

03:55 م السبت 05 يوليه 2025

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

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كتبت- دينا خالد:

تتابع مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحادث الذي وقع اليوم، على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، اتجاه «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي»، ما أسفر عن مصرع العديد من الحالات وإصابة آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي باتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم أسر الضحايا وصرف التعويضات اللازمة، مقدمة خالص التعازي لأسر الضحايا.

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مايا مرسي وزيرة التضامن حادث الطريق الإقليمي محافظة المنوفية
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