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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض العدس وارتفاع الذهب

01:40 م الخميس 03 يوليو 2025

انخفاض العدس وارتفاع الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن،و زيت عباد الشمس، والعدس، خلال تعاملات اليوم الخميس 3-7-2025، بينما ارتفعت أسعار البيض، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار زيت عباد الشمس والعدس بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

9 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

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أسعار الدواجن العدس الدهب البيض
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